Медведев: Саакашвили должен быть признателен что я остановил войска

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ должен быть признателен ему за то, что «в какой-то момент» он остановил войска – «если бы они вошли в Тбилиси, в Грузии сейчас мог бы быть другой Президент».

Как сообщает РИА «Новости», об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил в интервью грузинскому телеканалу «Первый информационный кавказский», российскому Rossia Today, а также радиостанции «Эхо Москвы».

«Завершая разговор о нем (о М.СААКАШВИЛИ – УНИАН), могу сказать одну вещь. Он вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой Президент", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент России считает, что план Медведева-Саркози по урегулированию конфликта несомненно удался и выполнен на 100%.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что никаких предпосылок для вступления Южной Осетии в состав России сейчас нет.

"План Медведева-Саркози о том, как остановить войну, о том, как остановить ту проблему, которую создала авантюра СААКАШВИЛИ. И в этом смысле я считаю, что этот план сработал", - сказал российский Президент.

"Конфликт никогда никому не нужен. Тот, кто скажет, что при помощи конфликта можно чего-то решить, тот врет", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он назвал «чушью» слова М.СААКАШВИЛИ о том, что Россия задолго до августа 2008 года готовилась к войне и угрожала Грузии разделить ее по примеру Кипра (Де-факто после 1974 года остров Кипр разделен на две части: 60% контролируется властью Республики Кипр (в основном, населенная греками), другая часть — Турецкой Республикой Северного Кипра (населенная турками). ТРПК признана только Турцией, ООН считает эту территорию оккупированной Турцией - УНИАН).

"Господин СААКАШВИЛИ много чего говорит. Он вообще свою речь зачастую не контролирует. Естественно, ничего подобного не обсуждалось", - сказал Президент России.

При этом он убежден, что американцы не подталкивали Грузию к нападению на Южную Осетию, но посылы с их стороны способствовали созданию плана М.СААКАШВИЛИ.

«Я думаю, что определенные нюансы, определенные акценты, слова о том, что пора восстановить конституционный порядок, пора действовать более решительно, могли возбудить совершенно очевидные надежды, что при возникновении любого конфликта «американцы нас не бросят, они вступятся, в конце концов, они войну устроят с русскими», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что решение России о применении силы и последующее признание Абхазии и Южной Осетии в качестве субъектов международного права «были абсолютно правильными».

«Я считаю, что цель той операции по принуждению к миру, которая продолжалась пять дней, была выполнена. Целью этой операции не был захват Тбилиси или какого-то города. Нужно было просто остановить агрессию, которую развязал М.СААКАШВИЛИ», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Оценивать М.СААКАШВИЛИ и решать его судьбу, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, должен народ - при помощи голосования или другим способом, как иногда это происходит в истории.

«Но в мои планы и тогда не входило - и я сейчас об этом могу откровенно сказать, я считаю, я правильно поступил - низвержение М.СААКАШВИЛИ силовым способом, хотя это сделать было очень просто», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что победа команды М.СААКАШВИЛИ на следующих выборах в 2013 не улучшит отношения Москвы и Тбилиси. «Разногласия будут и с теми, кто придет на смену М.СААКАШВИЛИ, но "это будут люди, с которыми можно будет сесть за один стол", - сказал Президент России. В частности, сказал он, Москва готова обсуждать с Тбилиси облегчение визового режима - но не с М.СААКАШВИЛИ, который по-прежнему является «нерукопожатной» фигурой.

«По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу, и поэтому я с ним общаться не буду, хотя он периодически пытается подмигивать в различных международных коридорах и так далее... Для меня он фигура нерукопожатная», - сказал глава российского государства.

Д.МЕДВЕДЕВМ выразил надежду, что новых конфликтов с Грузией не будет даже при М.СААКАШВИЛИ, «уже получившем хороший урок».

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года произошла война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Северную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.