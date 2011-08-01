Великобритания о катастрофических последствиях дефолта в США

Британское казначейство предупредило о катастрофических последствиях для США и всего мира в случае, если Вашингтон не сумеет избежать дефолта американской экономики. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает Reuters.

По словам главы казначейства Великобритании Дэнни Александера (Danny Alexander), он надеется что 31 июля в ходе голосования верхней палаты Конгресса США американским сенаторам удастся договориться о подъеме допустимого потолка заимствования на три триллиона долларов и сократить дефицит бюджета.

Александер подчеркнул, что для его страны крайне важно, чтобы США - крупнейший торговый партнер королевства, - справились с тяжелой экономической ситуацией и избежали дефолта.

Похожей точки зрения придерживается другой крупнейший торговый партнер США - Япония. С особым вниманием здесь следят за прогнозами финансовых рынков, которые могут резко отреагировать на негативные вести из Белого дома. В частности, японцы опасаются повторения финансового хаоса, разразившегося после коллапса инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года.

По данным одного из японских источников агентства Reuters, в случае дефолта американской экономики пострадает вся мировая экономика в целом.

Япония - второй по величине источник иностранных займов для США. На третьем месте стоит Великобритания, а на первом - Китай, чьи инвестиции в американскую экономику достигают 1 триллиона долларов. Более того, значительная часть национального резерва КНР - около 3,2 триллионов долларов - хранится в американской валюте.

В связи с опасностью коллапса американской экономики одна из китайских газет возложила ответственность за сложившуюся обстановку на демократическую систему США, которая, по мнению издания, заботится лишь о своих интересах и с безразличием относится к остальному миру.

Голосование по вопросу повышения потолка государственных заимствований на три триллиона долларов должно состояться в Сенате США, где большинство принадлежит демократам, напоминает Лента.ру.

30 июля тот же вопрос поднимался в Палате представителей Конгресса. Республиканское большинство нижней палаты проголосовало против законопроекта о повышении лимита госдолга. Аналитики надеются, что демократическому большинству в Сенате удастся законопроект одобрить.