Вопрос о потолке госдолга США близится к решению

Представители демократической и республиканской партий достигли "предварительной договоренности" по вопросу повышения предела государственного долга США.

Такой ответ в интервью телеканалу CNN дал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч МакКоннелл на вопрос, произойдет ли сегодня объявление о найденном компромиссе.

По словам М.МакКоннелла, законопроект, закладывающий основу для дальнейшего сокращения дефицита казны, не предусматривает повышения налогов. Он также добавил, что намерен рекомендовать одобрить документ своим соратникам по партии и рассчитывает, что согласованный пакет наберет "существенное количество" голосов республиканцев.

Если лимит не будет повышен, 2 августа Соединенные Штаты окажутся в состоянии технического дефолта - не смогут выделять средства на оплату своих обязательств. И демократы, и республиканцы готовы повысить лимит, однако спорят по вопросу о мерах, необходимых для сокращения бюджетного дефицита.

США преодолели 16 мая потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году - 14,3 трлн. долл. Белый дом предлагает повысить его на 2,4 трлн. долл. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 трлн. долл.

Конгресс требует от Белого дома сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare.

Обама уже заявил, что готов уступить республиканцам и согласиться на краткосрочное повышение потолка госдолга, если конгресс согласится на план существенного сокращения бюджетного дефицита. Согласно этому плану, США смогут в течение десяти лет сократить бюджетный дефицит почти на 4 трлн долл.

В то же время администрации удалось настоять на своей идее увеличения некоторых налоговых сборов: план, предложенный переговорной группой, предусматривал повышение доходов бюджета за счет отмены части налоговых льгот для богатых граждан.

Этот пункт вызвал наибольшее недовольство республиканцев, традиционно представляющих интересы наиболее обеспеченных слоев населения и крупного бизнеса.