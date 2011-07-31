Сирийские войска штурмуют восставший город

Сирийская армия начала наступление на город Хама, где недавно прошли масштабные антиправительственные демонстрации.

Войска при поддержке танков начали входить в Хаму на рассвете сразу с нескольких сторон.

Местные жители в интервью Би-би-си заявили, что в городе велась интенсивная стрельба.

Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из докторов, более 20 человек были убиты.

По словам врача, танки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.