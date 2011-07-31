Сирийские войска штурмуют восставший город
10:33, 31 июля 2011Мир
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На рассвете началось продвижение танков
Сирийская армия начала наступление на город Хама, где недавно прошли масштабные антиправительственные демонстрации.
Войска при поддержке танков начали входить в Хаму на рассвете сразу с нескольких сторон.
Местные жители в интервью Би-би-си заявили, что в городе велась интенсивная стрельба.
Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из докторов, более 20 человек были убиты.
По словам врача, танки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
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