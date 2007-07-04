Впервые в Японии женщина будет министром обороны (фото)

Впервые в истории Японии женщина официально займет пост министра обороны страны в среду, 4 июля, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ясухиса Сиодзаки (Yasuhisa Shiozaki).

Сиодзаки подтвердил информацию о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) предложил кандидатуру своего советника Юрико Коикэ (Yuriko Koike) на должность министра обороны.

Коикэ станет первой женщиной, которая займет пост министра обороны Японии. В настоящее время она является депутатом нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии и выполняет функции советника премьера по вопросам государственной безопасности.

Отставка её предшественника - на волне критики после его слов об атомной бомбардировке 1945 года - ослабила позиции правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ накануне предстоящих в конце июля выборов в верхнюю палату парламента. Сейчас рейтинг кабинета министров находится на рекордно низкой отметке, колеблясь в районе 30%.