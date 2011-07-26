"Вертолеты России" отказались от украинских двигателей

Холдинг "Вертолеты России" отказался от совместного с Украиной производства двигателей для учебных вертолетов "Ансат". Об этом, как пишет газета "Коммерсантъ-Украина", заявил президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Совместное с "Мотор Сич" производство должно было выпускать двигатели МС-500В, которые заменили бы на российских вертолетах американские силовые установки PW-207 компании Pratt & Whitney.

По какой причине "Вертолеты России" приняли решение отказаться от совместного производства МС-500В, не уточняется. Ранее в "Мотор Сич" заявляли, что переговоры по совместному производству МС-500В, проводившиеся с 2009 года, находятся в финальной стадии, а выпуск силовых установок в России намечен на 2012 год. Однако теперь в России действует "Стратегия развития авиапромышленности до 2015 года", одна из задач которой - создание полного цикла производства вертолетных двигателей на территории России.

Как отмечает газета, доля "Мотор Сич" на российском рынке снизилась с 50 процентов в 2009 году до 30 процентов в 2010-м. При этом доля азиатских стран в структуре экспортных поставок "Мотор Сич" стала расти, в частности, за счет Китая. Ранее с этой страной было заключено соглашение на поставку 250 двигателей АИ-222-25Ф для учебных самолетов L-15 LIFT.