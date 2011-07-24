"ВКонтакте" удаляет группы, одобряющие теракт в Норвегии

Созданные в социальной сети "ВКонтакте" группы в поддержку Андерса Брейвика, совершившего двойной теракт в Норвегии, в ближайшее время будут удалены со страниц ресурса, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы сети.

Многие участники этих групп высказываются в комментариях в поддержку его поступка, называя подозреваемого в убийстве почти сотни людей "героем". Сегодня днем одна из таких групп была заблокирована администратором для проверки и потом удалена.

"Пропаганда терроризма запрещена правилами ресурса", - заявил представитель.

Он также пояснил, что администрация соцсети блокирует и удаляет все группы и страницы, которые нарушают законы РФ, в том числе по запросу правоохранительных органов.