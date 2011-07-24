Капитан погибшего теплохода пытался выброситься на мель

Капитан затонувшего при шторме на Волге теплохода "Булгария" Александр Островский пытался спасти корабль от гибели, выведя его на мель, но немного не дотянул до нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Приволжского регионально отделения МЧС РФ Игоря Паньшина.

"Вероятно, он знал, что судно погибает, отклонился от курса и шел на мель, до которой не дотянул 40 метров. Скорость была включена на полную мощность", - заявил Паньшин. По словам представителя МЧС, если бы судно удалось посадить на мель, последствия катастрофы были бы куда менее трагическими.

В данный момент, по словам Паньшина, "Булгария" поднята на поверхность и стоит на мели. На борту ведется откачка воды и поиски тел погибших. После того, как всю воду откачают судно сможет держаться на воде самостоятельно. После этого "Булгарию", скорее всего, отбуксируют в док.

По последним данным, в результате катастрофы теплохода "Булгария" 120 человек погибли и еще двое остаются пропавшими без вести. Их тела ищут на борту корабля, а также в акватории Куйбышевского водохранилища.

Капитан "Булгарии" Александр Островский погиб. Его тело нашли через два дня после аварии.