Норвежский убийца считает свои действия зверскими, но необходимыми

Подозреваемый в двойном теракте в Норвегии 32-летний норвежец Андерс Беринг БРЕЙВИК признался, что именно он устроил стрельбу в молодежном лагере на острове Утёйя.

В понедельник он намерен объяснить в суде мотивы своего поступка, сообщает РИА «Новости».

Информации о точном числе жертв в каждом из инцидентов - в центре столицы Осло и в молодежном лагере на острове Утёйя недалеко от Осло - пока нет.

Телеканал Sky News со ссылкой на данные полиции вечером в субботу сообщил, что погибли 98 человек, а четверо или пятеро после стрельбы на острове до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что погибли 92 человека. Официально ответственность за теракт пока на себя никто не взял.

Норвежская полиция не склонна увязывать двойной теракт с международными террористическими организациями, заявляя о связях арестованного с правым экстремизмом.

По словам адвоката подозреваемого Гейра ЛИППЕСТАДА, А.БРЕЙВИК «сказал, что считает свои действия зверскими, но в его голове они были необходимы». «Он рассказал много, почему он это сделал, однако мне сейчас не хотелось бы касаться того, что именно он мне сказал. Мне хотелось бы сесть и собрать всю информацию», - сообщил адвокат.

«У нас нет пока каких-либо данных, свидетельствующих о том, был ли он один или имеется несколько преступников», - сказал представитель полиции Осло. Также, по его словам, нет данных и о мотивах преступления.

Согласно информации на странице А.БРЕЙВИКА в Facebook, он придерживается консервативных взглядов и считает себя христианином. Из музыки он предпочитает классику и транс, читает труды Иммануила Канта, в частности, "Критику чистого разума", любит играть в компьютерные игры, например, в Worlds of Warcraft. Кумиром подозреваемого - британский премьер Уинстон Черчилль.