Число жертв терактов в Норвегии возросло до 91 человека
11:56, 23 июля 2011Мир
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Национальная трагедия
Число жертв терактов в Норвегии увеличилось до 91 человека.
В полиции Осло уточнили, что в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утойя погибли 84 человека, передает Би-Би-Си.
Еще семь человек из аппарата премьер-министра погибли в результате взрыва в Осло.
Также в полиции подтвердили, что задержанный по подозрению в стрельбе Андерс БРЕЙВИК имеет крайне правые взгляды.
Премьер-министр Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ назвал события в Норвегии в пятницу ночным кошмаром и национальной трагедией.
Также он уточнил, что жертвами атаки в Осло стали несколько сотрудников аппарата премьер-министра.
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