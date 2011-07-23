В Норвегии в результате стрельбы погибли не менее 80 человек

Норвежская полиция заявила, что при нападении на молодежный лагерь на острове Утойя убиты по меньшей мере 80 человек. Об этом сообщает Reuters в своем блоге, посвященном событиям в Норвегии.

Ранее полиция подтверждала гибель 10 человек. Свидетели говорили о 25-30 убитых.

Данных о количестве раненых нет.

Sky News сообщает со ссылкой на собственные источники, что подозреваемый - по данным СМИ, его зовут Андерс Беринг Брейвик (Anders Behring Breivik) - получил при задержании огнестрельное ранение.

Неназванный сотрудник норвежской полиции сообщил телеканалу, что подозреваемый, судя по всему, не был связан ни с какими экстремистскими организациями и действовал в одиночку. По словам собеседника Sky News, более всего произошедшее похоже на действия "безумца".

Ранее норвежские СМИ, проанализировав онлайн-активность Брейвика, сообщали, что он придерживается националистических взглядов. Высказывались предположения, что подозреваемый связан с правыми экстремистами.

Очевидцы событий на Утойе рассказали, что убийца двигался по маленькому лесистому острову и вел беспорядочную стрельбу по людям. Многие погибли, бросившись в воду и попытавшись уплыть.

Как сообщает норвежское издание Dagbladet, начальник полиции Осло заявил, что убийца, несомненно, использовал автоматическое оружие.

Норвежский журналист Кадафи Занан (Kadafi Zanan) рассказал телеканалу, что сотрудники экстренных служб на катерах исследуют воды вокруг Утойи в поисках людей, спасавшихся вплавь. Остров оцеплен полицией, туда допускают только родственников подростков, находившихся в лагере.

32-летний норвежец, арестованный на Утойе, подозревается также в организации взрыва, который произошел в центре Осло незадолго до нападения на молодежный лагерь на острове. Как сообщалось, арестованного допрашивают, а также обыскивают его квартиру в столице Норвегии.

Остров Утойя расположен в 32 километрах от Осло и является традиционным местом проведения молодежного летнего лагеря, который ежегодно организует правящая Рабочая партия. В июле 2011 года на слет собралось, по разным данным, от 500 до 600 участников. В основном это подростки в возрасте 14-18 лет.

В результате взрыва у правительственного здания в Осло погибли семь человек, по меньшей мере 10 получили ранения.

Лента.ру