Взрыв в центре Осло: есть пострадавшие

В центре Осло произошел взрыв, взрывной волной выбиты стекла в правительственных зданиях, в которых располагается резиденция премьер-министра Норвегии, сообщает Би-Би-Си.

По информации норвежского информационного агентства NTB, премьер Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ не пострадал.

По данным «Рейтер», в результате взрыва ранения получили не менее восьми человек.

«Франс пресс» передает, что взрыв произошел в редакции крупнейшего таблоида страны - газеты VG. Редакция издания располагается рядом с резиденцией премьер-министра. Агентство сообщает, что у здания редакции лежат окровавленные люди.