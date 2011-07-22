Взрыв в центре Осло: есть пострадавшие
17:26, 22 июля 2011Мир
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Выбиты стекла в правительственных зданиях
В центре Осло произошел взрыв, взрывной волной выбиты стекла в правительственных зданиях, в которых располагается резиденция премьер-министра Норвегии, сообщает Би-Би-Си.
По информации норвежского информационного агентства NTB, премьер Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ не пострадал.
По данным «Рейтер», в результате взрыва ранения получили не менее восьми человек.
«Франс пресс» передает, что взрыв произошел в редакции крупнейшего таблоида страны - газеты VG. Редакция издания располагается рядом с резиденцией премьер-министра. Агентство сообщает, что у здания редакции лежат окровавленные люди.
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