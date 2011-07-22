Умер внук Фрейда

Выдающийся британский художник немецко-еврейского происхождения Люсьен Фрейд умер в возрасте 88 лет. Смерть наступила 20 июля.

Нью-йоркский агент Фрейда сообщил, что художник умер в результате болезни в своем доме в Лондоне. Подробности не сообщаются.

Люсьен был внуком основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Он родился в Берлине в 1922 году. В 1933 его семья переехала в Великобританию, спасаясь от преследования нацистов.

Отметим, что Люсьен Фрейд был одним из наиболее высокооплачиваемых художников Британии. Он специализировался на портретной живописи и обнаженной натуре.

Его полотна пользовались успехом на аукционах. Да, в 2010 году автопортрет Фрейда с подбитым глазом продали за 4,4 миллиона долларов.

ТСН