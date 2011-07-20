Баррозу: европейская валютная система под угрозой

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что история осудит европейских лидеров, если они не сумеют найти решения нынешнему финансовому кризису на континенте.

По его словам, отрицательные последствия бездействия будут ощущаться по всей Европе и за ее пределами. Речь идет о будущем европейской валюты.

Баррозу сказал, что первоочередной задачей встречи глав правительств ЕС, которая состоится в четверг, станет наведение ясности в вопросе финансовой помощи Греции, сообщает Би-би-си.