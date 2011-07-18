Клинтон: Греции нужна химиотерапия

США поддерживают комплексное решение проблемы греческого долга, заявили в воскресенье в греческом правительстве по итогам переговоров в Афинах с госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу встретился с Клинтон незадолго до запланированного на 21 июля экстренного саммита ЕС, посвященного в основном решению проблемы греческого долга.

"Стороны констатировали совпадение позиций в том, что касается необходимости комплексного и эффективного пакета для противостояния кризису как в Греции, так и в Европе, чтобы, как было отмечено, послать ясный сигнал рынкам и эффективно бороться со спекулянтами", - сообщило Афинское агентство новостей со ссылкой на правительственные источники в греческой столице.

В свою очередь, зампред правительства и министр финансов Эвангелос Венизелос заявил журналистам, что Греция рассчитывает на поддержку США в решении долговой проблемы.

"Важно, чтобы греческий государственный долг стал жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Американская сторона очень хорошо это понимает и готова помочь конкретными предложениями в том, что касается инвестиций и реальной экономики", - сказал Венизелос после встречи с Клинтон.

Ранее госсекретарь США выразила поддержку греческой программе бюджетной экономии, сравнив ее с химиотерапией, необходимой больному раком. "США твердо поддерживают усилия греческого народа и правительства", - цитирует РИА "Новости".