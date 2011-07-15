Китайское рейтинговое агентство может снизить рейтинг США

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating планирует снизить суверенный рейтинг США в течение полугода. "В течение последующих трех-шести месяцев мы определенно понизим рейтинг США, если не произойдет значительных сдвигов, и фискальная ситуация в США не улучшится", - передает Reuters со ссылкой на экспертов агентства.

В июле т.г., отмечает РосБизнесКонсалтинг, китайское агентство отметило, что оценивает кредитоспособность США на уровне АА, что ниже кредитного рейтинга Китая (АА+) и значительно ниже кредитного рейтинга, присвоенного США тремя международными рейтинговыми агентствами (ААА - высшая категория).

В ноябре 2010 г. Dagong понизило рейтинг государственных облигаций США, после того как Федеральная резервная система (ФРС) приступила ко второму раунду программы "количественного смягчения". Накануне международное рейтинговое агентство Moody`s предупредило, что может понизить рейтинг США. В частности, Moody`s поместило кредитный рейтинг США на уровне ААА в список на пересмотр с возможностью понижения, что связано с отсутствием решения по повышению планки госзаимствований. После этого эксперты Dagong заявили, что могут снова понизить рейтинг США.