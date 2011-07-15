Генконсульство Польши в Виннице выдало 20 тысяч виз
01:01, 15 июля 2011Мир
1798 0
Как за весь прошлый год
Генеральное консульство Республики Польша в Виннице за первое полугодие этого года выдало 20 тысяч виз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.
«За весь прошлый год мы выдали чуть более 21 тысячи виз, и за первое полугодие - 20 тысяч виз», - сказал он.
К.СВИДЕРЕК сообщил, что до конца года планируется выдать до 30 тысяч виз.
Как сообщал УНИАН, в Виннице 5 февраля 2010 года открылось Генеральное консульство Польши, которое обслуживает Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter