Генконсульство Польши в Виннице выдало 20 тысяч виз

Генеральное консульство Республики Польша в Виннице за первое полугодие этого года выдало 20 тысяч виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.

«За весь прошлый год мы выдали чуть более 21 тысячи виз, и за первое полугодие - 20 тысяч виз», - сказал он.

К.СВИДЕРЕК сообщил, что до конца года планируется выдать до 30 тысяч виз.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 5 февраля 2010 года открылось Генеральное консульство Польши, которое обслуживает Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области.