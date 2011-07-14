Украинцы с корабля "Rio" смогут вернуться из Израиля

Украинцы с круизного лайнера "Rio", стоящего в израильском порту Ашдод, смогут вернуться на Родину на следующей неделе после завершения всех юридических формальностей и приобретения авиабилетов.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на информацию Посольства Украины в Государстве Израиль.

В МИД также уточнили, что среди членов экипажа лайнера - 65 граждан Украины.

По информации украинского диппредставительства, недавно назначенный местный адвокат, представляющий интересы экипажа судна, в том числе и граждан Украины, сообщил о достижении договоренности в решении вопроса о выплате членам экипажа 80% задолженности по заработной плате и приобретении для них авиабилетов на возвращение в Украину.

«Как сообщает защитник украинских моряков, большинство членов украинской части экипажа согласилось с упомянутым предложением. По оценкам адвоката, украинские моряки смогут вернуться на Родину на следующей неделе после завершения всех юридических формальностей и приобретения авиабилетов», - говорится в сообщении МИД.

Также, по сообщению Посольства, состояние здоровья украинских моряков - удовлетворительное.

Посольство Украины в Израиле поддерживает постоянный контакт с украинскими моряками и держит это дело на особом контроле, отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 12 июля газета "Украина молодая" написала, что в порту Израиля арестован круизный лайнер «Рио», на борту которого находятся, по данным издания, и 70 украинцев - членов экипажа.

Судно под флагом Мальты, на котором украинцы проработали почти год в составе международной команды из 360 человек, среди которых, в частности, и артисты, и персонал, уже длительное время стоит в порту израильского города Ашдод.

В состав команды входят представители 12 стран. Среди них и украинцы, в том числе 36 – одесситов и 7 жителей Николаева.

Как сообщил по телефону «УМ» один из членов украинской части экипажа, чрезвычайная ситуация на судне сложилась после того как владелец лайнера из-за финансовых проблем решил продать «Рио» вместе с командой.