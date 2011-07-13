Участники проекта прошли путем украинских эмигрантов в Канаде

В рамках празднования 120-й годовщины поселения украинцев в Канаде и 20-й годовщины независимости Украины в Канаде состоялся культурно-имиджевый проект "Исторический поезд украинских пионеров".

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ.

Это мероприятие стало наибольшим такого рода в истории двусторонних украинско-канадских отношений с момента объявления независимости Украины.

Участники проекта, который был организован Посольством Украины в Канаде и длился с 23 июня по 9 июля, осуществили символическое путешествие по пути, который проходили первые украинские эмигранты в Канаде - от восточного портового города Галифакс до Эдмонтона на западе страны.

Они посетили города шести канадских провинций, в частности, Галифакс (Новая Скошиа), Монреаль (Квебек), Ляшин (Квебек), Сан-Констан (Квебек), Оттава (Онтарио), Ошава (Онтарио), Ниагара-Фолз (Онтарио), Оквиль (Онтарио), Торонто (Онтарио), Виннипег (Манитоба), Гардентон (Манитоба), Саскатун (Саскачеван), Крайдор (Саскачеван), Альбертвиль (Саскачеван), Гаффорд (Саскачеван), Эдмонтон (Альберта), Тофилд (Альберта).

Начавшись в Канадском музее иммиграции Pier 21 в Галифаксе, куда приезжали первые украинские эмигранты, "Исторический поезд украинских пионеров" завершил свой символический маршрут в музее под открытым небом "Село украинского культурного наследия" в провинции Альберта, преодолев таким образом расстояние более 4,5 тыс. км.

По словам И.ОСТАША, главной целью проекта была демонстрация Украине неизвестной истории украинских канадцев.

“Главной целью проекта было показать современной Украине неизвестную историю украинских канадцев, а с другой стороны - напомнить Канаде подзабытую историю поселения украинцев в Канаде. Сверхзаданием для нас было сделать историю украинских канадцев частью истории Украины”, - сказал посол.

По словам И.ОСТАША, вклад украинцев в развитие канадского государства и укрепление его суверенитета был фантастическим. “Украинцы сделали неоценимый вклад в развитие Канады. Для нас важно, чтобы это стало частью истории Украины, потому что это история успешности украинцев”, - добавил он.

И.ОСТАШ заметил, что подтверждением этому служат те высокие должности, которые украинцы смогли занять в жизни Канады - генерал-губернатор Канады, сенаторы, депутаты Нижней палаты и тому подобное.

Посол Украины заметил, что этот проект стал резонансным. Проект "Исторический поезд украинских пионеров" освещали ряд украинских СМИ, украинская служба «Голоса Америки» (Вашингтон), канадские CTV NEWS, CBC NEWS, в том числе популярные среди украинской общественности телевизионные каналы – OMNI Television и Rogers. “Внимание было чрезвычайно высоким. В мероприятиях принимали участие очень высокие должностные лица”, - сказал И.ОСТАШ.

По словам посла, с другой стороны, проект стал мероприятием по популяризации современной Украины в мире. “Нас приветствовали на каждой станции художники, танцевальные коллективы, оркестры, певчие группы. Везде нас встречали хлебом и солью”, - сказал И.ОСТАШ.

В рамках проекта состоялась торжественная церемония открытия памятника Тарасу Шевченко в Оттаве.

В торжественном приеме в Посольстве Украины в Канаде по случаю 15-й годовщины Конституции Украины приняли участие многочисленные представители дипломатического корпуса страны пребывания, члены парламента Канады, мэрии Оттавы, представители министерств и ведомств Канады, а также украинской общины Канады, министр гражданства, иммиграции и поликультурности Канады Джейсон КЕННИ. Премьер-министр Канады Стивен ГАРПЕР отдельным письмом направил свои поздравления по случаю этого праздника.

Среди участников проекта «Исторического поезда» из Украины были также заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, народные депутаты Евгений СУСЛОВ, Олесь ДОНИЙ, генеральный консул Украины в Торонто Александр ДАНИЛЕЙКО, народные артистки Украины Нина МАТВИЕНКО и Мария БУРМАКА.

В мероприятиях проекта с канадской стороны принимали участие председатель Канадско-украинской группы дружбы в парламенте Канады Роберт СОПАК, член Сената парламента Канады Консиглио Ди НИНО, члены парламента Канады и другие высокопоставленные лица.

В целом, в крупнейших городах по маршруту "Исторического поезда" каждый раз в мероприятиях принимали участие от 500 до 1000 человек. Мэриям городов были подарены эксклюзивные памятные скульптуры, приуроченные к 120-й годовщине поселения украинцев в Канаде.

В канадских городах участники проекта посетили многочисленные культурные мероприятия, провели встречи с украинской общиной Канады, посетили музеи, галереи с украинскими экспозициями, украинские церкви, школы канадские правительственные и государственные учреждения, приняли участие в церемониях возложения цветов к памятнику украинским пионерам в Галифаксе, памятнику Ивану Франко в Ляшине, памятнику Тарасу Шевченко в Оттаве, памятнику Леси Украинке в Торонто, могилам известных канадцев украинского происхождения.