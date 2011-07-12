Туркмения признала, что взрывались боеприпасы: погибли 15 человек

В результате взрывов на складах боеприпасов в туркменском городе Абадан, примерно в 20 километрах от Ашхабада, 8 июля погибли 15 человек.

По данным правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданной в связи с взрывами в Абадане, в результате взрывов погибли двое военнослужащих и 13 гражданских лиц, частично повреждены окрестные жилые дома и сооружения, сообщает сайт «Хроника Туркменистана».

Также было признано, что взрывались склады боеприпасов. Комиссия установила, что «возгорание, произошедшее в результате особо жаркой погоды, установившейся в последние дни, привело к детонации пиротехнических средств и их разлету на значительную территорию, в радиусе которого оказался армейский склад, где хранились подлежащие утилизации взрывчатые средства от боеприпасов времен Советского Союза».