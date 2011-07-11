На «Булгарии» в момент аварии могло находиться 50 детей

Спасатели, обследовав внутренние помещения затонувшего в Татарстане теплохода "Булгария", обнаружили там большое количество погибших. Об этом сообщает ТСН.

По состоянию на 7:00 спасатели обнаружили 8 погибших при аварии в Татарстане прогулочного теплохода "Булгария", сообщает МЧС Татарстана. 80 человек спасено и 101 человек числится пропавшим без вести. Точное количество незарегистрированных людей, находившихся на теплоходе, неизвестно. Данные о погибших и спасенных постоянно меняются.

По данным пожарных, в зале "Булгарии" в момент аварии могло находиться 50 детей.

По последним данным, на судне находилось 199 человек, из них 148 пассажиров, направлявшихся на теплоходе по путевкам. Спасено 50 человек, из 33 членов команды спасены 23 человека, из 18 не зарегистрированных пассажиров спасены 6 человек.

На теплоходе было очень много детей. Часть из них перед катастрофой собрали в отдельной комнате, выбраться из которой они уже не смогли. Выпрыгнуть за борт удалось в основном взрослым. Они провели в воде еще около двух часов.

Тех, кому удалось спастись, подобрало круизное судно "Арабелла".

Двухпалубный теплоход, построенный еще в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы с сильным дождем. Судно направлялось из города Болгар в Казань.

По данным МЧС, сейчас в поисково-спасательной операции задействованы 223 человека и 37 единиц техники. Поисковые работы, которые не прекращались и ночью, осложняют погодные условия - сильный ветер, сообщает МЧС Татарстана.

"Работы осложнены сильным ветром, скорость которого достигает 17 метров в секунду, и большой волной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время спасатели провели восемь водолазных спусков.

Прогулочный двухпалубный теплоход "Булгария", следовавший рейсом из города Болгар в Казань, затонул в воскресенье в 12.58 (по Киеву) возле села Сюкеево Канско-Устиновского района Татарстана.

Так как корабль затонул за считанные минуты, в воде оказались все отдыхающие и члены экипажа судна. Судно, которое проходило мимо, подобрало несколько десятков человек и сразу же доставило их на берег.

Причины катастрофы устанавливаются.