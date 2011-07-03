Европерспектива для Украины в этом году - маловероятно, но возможно?

Европейский Союз в период председательства Польши во второй половине текущего года может предоставить украинцам определенную перспективу членства в европейском сообществе.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

„Это маловероятно, но возможно”, - сказал он, оценивая шансы украинской власти получить официальное признание европейскими политиками возможность вступления Украины в ЕС.

А.ШЕПТИЦКИЙ заметил, что Евросоюз после победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА в начале 2010 года стал, как ни странно, «более уступчивым» в отношениях с Украиной, о чем, в частности, свидетельствует предоставление Украине в прошлом году плана действий по введению безвизового режима.

„Есть подозрение, что ЕС не хочет потерять Украину, и политика балансирования, к которой в известной степени возвращается ЯНУКОВИЧ, дает видимые результаты”, - сказал эксперт.

А.ШЕПТИЦКИЙ отметил, что политические настроения в Евросоюзе относительно дальнейшего расширения, по большому счету, стали хуже, чем были несколько лет назад, когда европейские политики также отказывались официально признать возможность вступления Украины в ЕС.

В то же время, по его мнению, фактором, который может склонить ЕС в какой-то форме признать такую возможность, может быть желание европейцев не допустить полного возвращения Украины в сферу влияния Российской Федерации.

„Евросоюз сейчас делает ставку больше на пряник, чем на кнут”, - сказал эксперт.

Он отметил, что официальное признание европерспективы для Украины было бы настоящим успехом и для Польши, и для Украины.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая является наиболее активным в Европе лоббистом евроинтеграции Украины, 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза.

На минувшей неделе руководитель польского МИД Радослав СИКОРСКИЙ заявил о намерении польской власти на сентябрьском саммите «Восточного партнерства» добиваться для Украины определенного рода перспективы членства в ЕС.