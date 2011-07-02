В центре Каира 200 протестующих разбили палаточный лагерь

В центре Каира, на площади Тахрир 200 протестующих разбили палаточный лагерь, передает Радио «Свобода».

В пятницу 5 тысяч человек приняли участие в митинге с требованием наказать всех виновных в гибели мирных демонстрантов во время антиправительственных выступлений 25 января. В феврале массовые волнения привели к отставке Президента Хосни МУБАРАКА. К власти пришли военные.

Уже несколько дней в Каире проходят акции с требованием ускорить обещанные новыми властями реформы и судебные процессы.

В столкновениях между манифестантами и полицейскими были ранены более тысячи человек.

Очередная массовая демонстрация в центре Каира запланирована на 8 июля