В Сирии - новые столкновения: погибли 24 человека

Киев. 2 июля. УНИАН. В Сирии в результате столкновений в ходе пятничных демонстраций между силами безопасности и противниками властей погибли 24 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Насилием сопровождались акции протеста и в южном пригороде Дамаска Дерайя, в котором, по сообщению телеканала "Сурия", есть раненые. Без столкновений прошли демонстрации в городе Хама, откуда ранее были выведены силы безопасности.

Демонстрации протеста прошли в пятницу в ряде сирийских городов.

Ответственность за гибель людей сирийские власти возлагают на вооруженных лиц, которые "воспользовались скоплением демонстрантов" и стреляли по мирным гражданам и представителям сил правопорядка.

Волнения в Сирии начались более четырех месяцев назад в расположенном на границе с Иорданией городе Дераа, а затем перекинулись на другие регионы страны. Сирийские правозащитники сообщают, что в столкновениях с силами безопасности были убиты более 1,35 тысячи человек. В свою очередь, по официальным данным, с начала событий в результате действий "вооруженных террористических элементов", на которые сирийские власти возлагают ответственность за насилие в стране, погибли более 340 военнослужащих и представителей сил безопасности.