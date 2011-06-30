В Варшаве до 50 тыс. человек провели демонстрацию протеста

В Варшаве от 30 до 50 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против экономической политики правительства.

Как сообщает Радио «Свобода», участники демонстрации, организованной профсоюзом "Солидарность", прошли через центр города к зданию администрации премьер-министра, скандируя лозунги: "Политика ваша, бедность – наша", "Правительство – в отставку". Со словами жесткой критики в адрес правительства обратился к демонстрантам известный рок-певец Павел КУКИС.

"Солидарность" добивается повышения на 20% минимальной зарплаты, расширения списка категорий граждан, которые имеют право на социальную помощь, а также выделения средств на борьбу с безработицей.

"Мы протестуем и требуем расширения пакета социальной помощи для тех, кто совсем мало зарабатывает – этого нет теперь", - говорили демонстранты.

В настоящее время минимальная зарплата в Польше составляет около 480 долларов, а уровень безработицы – 12%.