Во Франции задержали мужчину, схватившего Саркози за куртку
17:12, 30 июня 2011Мир
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Власти не делали никаких заявлений
Президент Франции Николя САРКОЗИ подвергся сегодня нападению, сообщает ИТАР-ТАСС.
Инцидент произошел в городе Бра департамент Ло и Гаронна на юго-западе Франции, куда он прибыл на ассамблею местных мэров. В момент, когда президент приблизился к заграждению, чтобы поприветствовать встречавшую его публику, неизвестный схватил его за куртку и резко потянул на себя. Рывок был столь резким и неожиданным, что глава государства потерял равновесие и сильно покачнулся. Сотрудники безопасности задержали злоумышленника.
В настоящее время он взят под стражу и находится в жандармском участке.
Французские власти не делали никаких официальных заявлений относительно этого инцидента.
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