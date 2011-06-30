Во Франции задержали мужчину, схватившего Саркози за куртку

Президент Франции Николя САРКОЗИ подвергся сегодня нападению, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в городе Бра департамент Ло и Гаронна на юго-западе Франции, куда он прибыл на ассамблею местных мэров. В момент, когда президент приблизился к заграждению, чтобы поприветствовать встречавшую его публику, неизвестный схватил его за куртку и резко потянул на себя. Рывок был столь резким и неожиданным, что глава государства потерял равновесие и сильно покачнулся. Сотрудники безопасности задержали злоумышленника.

В настоящее время он взят под стражу и находится в жандармском участке.

Французские власти не делали никаких официальных заявлений относительно этого инцидента.