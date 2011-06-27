Чавес вернется к 200-летию освобождения от испанцев

Родной брат президента Венесуэлы Уго Чавеса и губернатор штата Баринас Адан Чавес выступил с резким заявлением на фоне распространившихся в СМИ публикаций о критическом состоянии здоровья У.Чавеса. В своей речи он заявил, что истинные последователи идей действующего лидера в случае необходимости не должны бояться взять в руки оружие и отстаивать свои идеалы, но тут же добавил, что основное их оружие - это избирательный бюллетень, передает Associated Press.

Свою речь А.Чавес закончил, процитировав Че Гевару: "Это будет непростительно, если мы ограничим свою борьбу только выборами и не применим других форм борьбы, включая вооруженное сопротивление".

Венесуэльский лидер, напоминает РосБизнесКонсалтинг, недавно прооперированный в одной из кубинских клиник, с 12 июня не появлялся на публике или в эфире.

Западные политологи склонны считать, что такое заявление, сделанное на фоне слухов о тяжелом состоянии У.Чавеса, дает еще больше повода для беспокойства.

Со своей стороны практически ежедневно представители высшего руководства страны и близкие родственники заявляют о том, что президент скоро вернется на родину и приступит к исполнению обязанностей.

"Чавес выздоравливает, и, слава Богу, 5 июля он вернется в Венесуэлу", - заявил, в частности, председатель парламента Фернандо Сото Рохас, отвечая на вопрос журналистов, и категорически опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, президент болен раком.

10 июня Чавес был прооперирован в связи с "внутритазовым абсцессом". После операции 56-летний лидер Венесуэлы заявил, что чувствует себя лучше.

В субботу газета El Nuevo Herald сообщила со ссылкой на источник в разведке США, что Чавес находится "в критическом состоянии". При этом издание писало, что источник не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию, будто президент Венесуэлы госпитализирован из-за ракового заболевания. Американский телеканал Fox News привел данные, согласно которым, операция на тазовый абсцесс может вызвать различные осложнения, включая послеоперационное заражение инфекцией.

5 июля в Венесуэле запланированы торжественные мероприятия в связи с 200-летием освобождения страны от испанских завоевателей, замечает РИА "Новости". Как ожидается, в Каракас приедут десятки глав государств и правительств из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.