Ливийские повстанцы приближаются к Триполи

В 80 км на юго-запад от ливийской столицы, г.Триполи, идет бой. По информации Би-би-си, восставшие против режима Каддафи потеряли не менее двух человек. Потери правительственных войск, по их данным, "намного больше", однако нет возможности подтвердить эту информацию.

Корреспондент Би-би-си, который находится в районе боевых действий, заявляет, что стороны применяют артиллерию и стрелковое орудие, и что он слышит гул моторов авиации НАТО.

Повстанцы активизировали свои действия на западе Ливии после того, как под их контроль перешел ряд населенных пунктов в горах Нафуса.