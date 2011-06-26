Франция: заразившиеся кишечной палочкой ели британские продукты
00:59, 26 июня 2011Мир
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Но окончательных анализов пока нет
Французские власти заявляют, что случаи заболевания в городе Бордо возможно связаны с заражением кишечной палочкой E. coli, которая могла попасть из Британии, сообщает Би-би-си.
По последним данным, восемь человек находятся в больницах и врачи подозревают, что все они заразились во время благотворительного обеда две недели назад.
Французские власти утверждают, что некоторые овощи на обеде были поставлены из Великобритании, но окончательных анализов пока нет.
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