Франция: заразившиеся кишечной палочкой ели британские продукты

Французские власти заявляют, что случаи заболевания в городе Бордо возможно связаны с заражением кишечной палочкой E. coli, которая могла попасть из Британии, сообщает Би-би-си.

По последним данным, восемь человек находятся в больницах и врачи подозревают, что все они заразились во время благотворительного обеда две недели назад.

Французские власти утверждают, что некоторые овощи на обеде были поставлены из Великобритании, но окончательных анализов пока нет.