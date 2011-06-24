МВФ должен быть отзывчивее и правомочнее

Международный валютный фонд (МВФ) должен быть более отзывчивым, более эффективным и более правомочным. Такое мнение выразила министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард, которая претендует на пост директора-распорядителя организации. Она провела трехчасовую встречу с исполнительными директорами МВФ, в ходе которой описала свое видение будущего фонда, передает Associated Press.

Исполнительный совет МВФ рассматривает кандидатуры двух претендентов на пост директора-распорядителя фонда. Это министр экономики и финансов Франции К.Лагард и глава Центрального банка Мексики Аугусто Карстенс. Однако ранее глава МИД Франции Ален Жюппе сообщил, что лидеры стран "большой восьмерки" (G8) анонимно поддержали кандидатуру К.Лагард, пишет РосБизнесКонсалтинг.

МВФ рассчитывает избрать нового директора-распорядителя до 30 июня 2011 г.