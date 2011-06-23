ОБСЕ постоянно следит за положением оппозиции и СМИ в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Марк Перрен де БРИШАМБО сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию с положением оппозиции и свободой прессы в Украине.

В частности, по его словам, Верховный представитель по свободе прессы следит за ситуацией в Украине и в случае обнаружения ущемления прав журналистов направляет письма руководителям стран-членов ОБСЕ, в том числе Украины.

По словам М.БРИШАМБО, так же поступает комиссар, отвечающий за права меньшинств. «Если он видит, что определенная группа, которая может считаться меньшинством, если ее права каким-то образом ущемляются, он направляет такие же письма и обращения главам государств, где подробно описываются нарушения», - отметил он.

«Мы это называем непубличной дипломатией», - сказал генсекретарь ОБСЕ.

По его словам, комиссары ОБСЕ знакомы с ситуацией в Украине.

М.БРИШАМБО отметил, что официальной оценки со стороны ОБСЕ по ситуации в Украине не было. При этом он подчеркнул, что Украина играет очень важную роль в жизни ОБСЕ и в 2013 году будет председателем организации.