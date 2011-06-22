В Минске милиция задержала журналистов (список)

Во время несанкционированной акции в центре Минска были задержаны пять или шесть журналистов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержаны пять или шесть человек, в основном из оппозиционных изданий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что журналисты, скорее всего, будут отпущены без составления протоколов.

Несанкционированная акция протеста в Минске против экономической политики властей завершилась сегодня после задержания участников. Акция была организована через социальные сети.

По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны, в частности, корреспонденты радио «Свобода" Олег ГРУЗДИЛОВИЧ, информационного агентства "Интерфакс-Запад" Руслан РЫНДЕВИЧ, а также видеооператор информационного агентства "Белопан" Павел ПОДОБЕД, корреспонденты газеты "Наша нива"Александр ПЕЛЕЦКИЙ и газеты "Солидарность" Сергей БАЛАЙ. По данным правозащитников, всего в Минске задержаны более 100 человек.

Правозащитный центр также сообщает, что подобные акции, сопровождавшиеся задержаниями людей, прошли минимум в 10 белорусских городах.