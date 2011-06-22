Сенат утвердил главу ЦРУ новым министром обороны США

Сенат США единодушно утвердил нынешнего главу ЦРУ Леона ПАНЕТТУ новым министром обороны.

Как сообщает «Газета.ру», 72-летний Л.ПАНЕТТА сменяет руководителя Пентагона Роберта ГЕЙТСА, который уходит на пенсию.

За Л.ПАНЕТТУ в качестве нового министра обороны проголосовали все 100 сенаторов.

Л.ПАНЕТТА считается одним из преданнейших Президенту США Бараку ОБАМЕ сотрудников нынешней администрации. Он был одним из ближайших помощников Президента Билла КЛИНТОНА, в администрации которого занимал должность главы бюджетного комитета Белого дома, а затем главы аппарата.

Л.ПАНЕТТА возглавил ЦРУ в феврале 2009 года. На этой должности его, как ожидается, сменит командующий силами НАТО в Афганистане генерал армии Дэвид ПЕТРЕУС.