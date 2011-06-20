Лидер "Народных моджахедов" обратилась за помощью в ООН

Лидер иранской оппозиционной группировки "Народные моджахеды" Мариам Раджави призвала Организацию Объединенных Наций принять меры по защите иранских беженцев в Ираке, сообщает Радио Свобода.

Выступая перед своими сторонниками во Франции, Раджави заявила о необходимости отправки в лагерь беженцев Ашраф, который существует на средства "Народных моджахедов", наблюдателей ООН.

Этот лагерь расположен в 65 километрах к северу от Багдада. В ходе рейда, проведенного в апреле в Ашрафе местными силами безопасности, были убиты 35 человек, сотни – получили ранения.

США и Ирак наряду с Ираном считают "Народных моджахедов" террористической организацией.