ПМР предлагает Украине не говорить вслух о территориальной целостности

Участники многотысячного траурного митинга в Бендерах по случаю 19-й годовщины событий 1992 года приняли резолюцию, в которой призвали Россию и Украину "усилить защиту своих соотечественников".

"Мы требуем от руководства стран-гарантов России и Украины усиления защиты своих соотечественников на Днестре", - цитирует РИА Новости. В документе также содержится требование к политикам России и Украины отказаться от формулировки "территориальная целостность Молдовы".

В резолюции содержится требование к президенту непризнанной республики Игорю Смирнову вести переговоры только с учетом интересов приднестровского народа.

"Без принятия всеми участниками переговоров документа о гарантиях исполнения достигнутых соглашений и договоренностей, гарантии неприменения силы и иных форм давления на Приднестровье, справедливого урегулирования взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем достигнуть невозможно", - отмечается в заявлении, проголосованном на митинге.