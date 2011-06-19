Умерла Елена Боннэр

Правозащитница, общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннэр скончалась в субботу в американском городе Бостон после тяжелой болезни, передает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на правозащитника Павла Литвинова и фонд генерала Петра Григоренко.

Елена Георгиевна Боннэр родилась 15 февраля 1923 года в городе Мары Туркестанской АССР. Отец - Алиханян Геворк - был расстрелян в 1938 году, мать - Руфь Боннэр - была приговорена к восьми годам ссылки.

Елена Боннэр - участник Великой Отечественной войны, медсестра.

В 1953 году окончила Первый Ленинградский медицинский институт и работала участковым врачом и врачом-педиатром. В 1965 году стала членом КПСС, но в 1972 году вышла из партии. В этом же году состоялось бракосочетание Елены Боннэр и академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Вместе с мужем находилась в ссылке в городе Горький с 1980 года.

В 1987 году Боннэр и Сахаров участвовали в формировании обществ "Мемориал" и "Московская трибуна". Боннэр была членом комиссии по правам человека при президенте Борисе Ельцине, но 28 декабря 1994 года ушла с этого поста, так как не хотела работать с руководством страны, развязавшим войну в Чечне.

Елена Боннэр имеет звания почётного доктора права многих университетов мира, является лауреатом премии памяти Торолфа Рафто, сообщает РИА "Новости".