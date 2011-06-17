Украине объяснили: завлекать туристов с помощью Евро-2012 - унизительно

Бывший министр по делам молодежи и спорта, член Верхней палаты Парламента Индии Мани Шанкар АЙАР считает, что спортивные мероприятия не должны подменять национальную идею развития. Такое мнение М.АЙАР высказал 16 июня в ходе дебатов «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с международной телекомпанией BBC World News и британской компанией Intelligence Squared.

Как передает корреспондент УНИАН, М.АЙАР отметил, что не является противником спорта, но категорически против масштабных спортивных мероприятий, которые становятся бизнесом для ограниченного круга чиновников и олигархов.

«Если вам необходимы дороги, мосты или аэропорты — стройте их, но не привязывайте эти проекты к Евро-2012. В противном случае вы пытаетесь реальное развитие национальной экономики подменить спортивными мегамероприятиями», - сказал индийский парламентарий.

По его словам, на подготовку к Играм Британского содружества, проходившим в октябре 2010 года в Индии, было потрачено около 18 млрд. долл. вместо запланированных изначально 1,5 млрд. долл.

«Бенифициарами этих инвестиций стали очень немногие люди, в первую очередь, проживающие в Дели. Тогда как остальное население огромной страны ничего не получило. И это при том, что у нас масса людей живут на 2 доллара в день. Они как были бедны, так и остались», - сказал М.АЙАР.

Говоря о желании Украины улучшить свой имидж в мире и привлечь туристов с помощью Евро-2012, он высказал мнение, что такой подход унизителен для национальной гордости украинцев. «Страна - это не стадион, это не то, что вы хотите транслировать на весь мир, главное ваше достояние - это культура и традиции», - отметил М.АЙАР и добавил: «Сила Индии - в ее культуре. Приехав в Киев я узнал, что в Украине есть круглосуточный канал, который транслирует индийские фильмы на русском языке, «Болливуд» (собирательное название индийских киностудий - УНИАН) - вот пример того, как следует улучшать свой имидж и популяризировать культуру страны».

Справка УНИАН. Дебаты «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», состоявшиеся 16 июня 2011 года в Киеве, – это уже пятнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».

Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared.

Дебаты транслировались крупнейшей международной телекомпанией BBC World News в 225 странах мира для 76 миллионной аудитории. Модератором выступила известная британская ведущая и телерепортер Зейнаб БАДАВИ.

Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией.

Детальнее о проекте на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org