В Беларуси судят корреспондента крупнейшей польской газеты

В Беларуси в закрытом режиме начался суд над корреспондентом польской Gazeta Wyborcza Анджеем Почобутом.

Журналист обвиняется в оскорблении и клевете на Александра Лукашенко. Почобуту, который является гражданином Беларуси, грозит до четырех лет тюрьмы.

Как сообщает "Хартия 97", у здания суда собралось около 70 человек: активисты непризнанного властями Союза поляков Беларуси, родственники, журналисты, гродненские оппозиционеры.

Напомним, Анджей Почобут был задержан в начале апреля в Гродно. В конце марта в отношении него было возбуждено уголовное дело. По мнению белорусской прокуратуры, "оскорбление" и "клевета" на Лукашенко содержали в статьях "В Беларуси выборы без выбора", "Лукашенко: Да я сфальсифицировал выборы", "Свобода по-белорусски. Покаялся так вышел?", "Время закручивать гайки", "Так пугает белорусский КГБ" и других.Почобут работал в городе Гродно белорусским корреспондентом польской "Газеты избирательной", однако не был аккредитован в МИД Беларуси. В 2009 году МИД лишил его аккредитации в качестве иностранного журналиста. После этого Почобут аккредитацию больше не получал.

Основным материалом для возбуждения уголовного дела относительно Анджея Почобута стали его публикации в газете. Он обвинен по двум статьям уголовного кодекса Республики Беларусь: "Оскорбление президента Республики Беларусь" и "Клевета относительно президента Республики Беларусь".

Белорусское законодательство в качестве наказания за оскорбление президента страны предусматривает 2 года лишения свободы, а за клевету на главу государства - 4 года лишения свободы.

ТСН