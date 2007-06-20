Ватикан назвал 10 заповедей для водителей

Ватикан опубликовал 10 заповедей для водителей. Эти заповеди призывают водителей не садиться за руль пьяным, помогать окружающим и всегда сохранять рассудительность и порядочность - это, по мнению Ватикана, поможет автомобилистам справиться с любой непредвиденной ситуацией.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Assоciated Press, полный список заповедей выглядит так:

1. Вы не должны убивать / Не убий.

2. Дорога должна объединять людей, а не причинять им смертельный вред.

3. Вежливость, порядочность и рассудительность - то, что поможет вам справиться с непредвиденными ситуациями.

4. Будьте отзывчивы, помогайте своим близким, когда они нуждаются в этом. Особенно если это пострадавшие в авариях.

5. Автомобиль не должен быть средством показать свою силу и могущество, или являться поводом для греха.

6. Водители любого возраста не должны садиться за руль, если этого не позволяет их состояние. Убедить их в этом поможет доброжелательность.

7. Помогайте близким пострадавших в авариях.

8. Водителям, виновным в авариях, и пострадавшим следует встречаться, когда они смогут это сделать, просить прощения и прощать.

9. Защищайте на дороге тех, кто нуждается в этом.

10. Помните, что вы несете ответственность за других.