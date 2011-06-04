Испания потребует от Германии компенсации

Власти Испании, на которую изначально пала тень подозрений в заражении овощей смертельно опасной кишечной палочкой, заявили, что будут требовать от Германии компенсации.

По словам премьер-министра страны, Испания понесла серьезные экономические убытки, при том, что вина ее фермеров в появлении E.coli на рынке овощей не доказана. Продажа испанских овощей по всей Европе фактически прекратилась, сообщает NEWSru.

Опасный штамм острой кишечной инфекции, от которого в Европе умерли уже 18 человек, выявлен еще у четырех человек в Великобритании. Таким образом, общее число выявленных на территории страны случаев заражения достигло 11.

Подавляющее большинство случаев заражения инфекцией зарегистрированы на севере Германии. 17 случаев заболевания в этой стране закончились летальным исходом, еще один человек умер в Швеции.

Случаи инфекции отмечены в Дании, Голландии и Испании, а также во Франции.

Сообщается о том, что два человека заболели в США - недавно они вернулись из поездки в Гамбург.

Ранее немецкие клиники, в которых лечатся инфицированные, обратились к населению страны за помощью, поскольку в больницах не хватает донорской крови.