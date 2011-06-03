Грузия обвиняет Путина в нарушении границы

Кремль старается легитимировать этническую чистку на территории Грузии, говорится в официальном заявлении МИД Грузии, касающемся визита премьер-министра РФ Владимира Путина в Сухуми 2 июня.

"Председатель правительства Российской Федерации, нарушив государственную границу Грузии, 2 июня 2011 года прибыл в оккупированный Сухуми в связи с похоронами Сергея Багапша", - сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии заявляют, что «на встрече с представителями оккупационного режима Владимиром Путиным была озвучена фраза: "Мы будем способствовать развитию ваших международных контактов со всеми государствами, в том числе и с вашими ближайшими соседями".

"Исходя из существующей только для России т.н. "новой реальности", у Абхазии есть два ближайших соседа - сама Россия и Грузия", - отмечается в заявлении.

"Кремль упрямо старается создать иллюзию легитимности созданным им же оккупационным режимам и укоренить в качестве инструмента международных отношений этническую чистку, военную оккупацию частей территории суверенного государства и насильственное изменение существующих границ", - считают во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

МИД Грузии напоминает, что "Владимир Путин должен хорошо понимать, что все подобные попытки обречены на провал".

"Ни Грузия, ни международное сообщество не примут созданную с грубым нарушением норм и принципов международного права и основанную на результатах этнической чистки желаемую Россией т.н. "новую реальность", - приводит заявление Новости-Грузия.