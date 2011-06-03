На горящий арсенал направляются руководители Удмуртии и Татарстана

Комиссия во главе с замминистра обороны РФ вылетела в Удмуртию, где на крупном артиллерийском арсенале произошел пожар и взрываются снаряды, сообщил РИА Новости руководитель управления пресс-службы и информации Минобороны: "По указанию министра обороны на место происшествия вылетела комиссия министерства во главе с заместителем министра Дмитрием Булгаковым".

Он также добавил, что на месте, где произошел пожар, находится командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Владимир Чиркин, он возглавил штаб руководства по локализации пожара и ликвидации последствий ЧП.

Идет эвакуация жителей из опасной зоны. По данным источника в правоохранительных органах региона, уже эвакуированы 13 тысяч человек, всего планируется эвакуировать 20 тысяч.

Президент Удмуртии Александр Волков выехал на место ЧП на арсенале, где из-за пожара взрываются снаряды, сообщил пресс-секретарь Волкова.

На место происшествия вертолетом МВД направляется руководство соседней Республики Татарстан: премьер-министр, начальник ГУ МЧС и министр внутренних дел. Сводная колонна пожарных подразделений из Набережных Челнов и Елабуги в составе 11 единиц техники и 30 человек отправилась в Удмуртию, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС Татарстана. Ориентировочное время прибытия 5.10 мск. К работе приступил также беспилотный летательный аппарат МВД РТ.