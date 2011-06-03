В Сербии запретили неонацистский фронт

Конституционный суд Сербии запретил деятельность и политическую рекламу неонацистской организации Национальный фронт, передает Лента.ру со ссылкой на AFP. Судьи также обязали власти страны добиться выполнения этого решения.

"Нацистская идеология неприемлема в демократическом обществе вроде нашего и совершенно противоречит нашему культурно-историческому наследию", - заявила министр юстиции Сербии Снежана Малович, комментируя решение КС.

Лидер Национального фронта Горан Давидович, которого соратники зовут "фюрер", в апреле 2010 года бежал из Сербии, спасаясь от уголовного преследования. Как напоминает агентство, его арестовали в Германии и экстрадировали на родину, где он получил год тюрьмы за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды.