Задержанные в Москве политики отпущены из полиции

В Москве во вторник на Триумфальной площади были задержаны, по данным оппозиции, около 70 участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи конституции о свободе собраний.

В правоохранительных органах города сообщили о 26 доставленных в отделения полиции.

Как заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, который оказался среди задержанных, он, Константин Косякин, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и еще один активист были отпущены из полиции под обязательство явиться в мировой суд 8 и 9 июня. Оппозиционерам вменяется нарушение порядка проведения массовой акции.

В Петербурге оппозиция провела во вторник две акции в защиту свободы собраний – у Гостиного двора и на Дворцовой площади, были задержаны около 50 человек, - сообщает корреспондент Радио Свобода.