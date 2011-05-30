Берлускони потерял Милан и Неаполь

В Италии представители правящей правоцентристской коалиции потерпели поражение на выборах глав местных администраций в ряде городов и провинций страны. Об этом сообщили представители избирательной комиссии европейского государства. Они отметили, что по результатам второго тура главами ключевых городов страны - Милана и Неаполя - стали представители левоцентристской оппозиции, передает Associated Press.

Они уточнили, что мэром Милана стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Джулиано Пизапиа, а во главе Неаполя встал член партии "Италия ценностей" Луиджи де Маджистрис. При этом, по словам представителей избирательной комиссии, Л.де Маджистрис обошел ближайшего конкурента почти на 30% голосов.

Ряд экспертов полагают, замечает РосБизнесКонсалтинг, что результаты волеизъявления демонстрируют личное поражение политики премьер-министра страны Сильвио Берлускони.