Обама считает ситуацию в Беларуси неприемлемой

Президент США Барак ОБАМА считает неприемлемой ситуацией с правами человека и демократическими стандартами в Беларуси, которая является вторым после Украины наибольшим непосредственным соседом Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве в субботу.

“Мы говорили о ситуации в Беларуси, которая является неприемлемой. Президент ЛУКАШЕНКО не обращает внимания на демократические нормы, права человека”, - сказал глава Белого дома.

Б.ОБАМА напомнил, что конкуренты действующего главы белорусского государства на последних президентских выборах очутились в тюрьме, так же как ряд журналистов, среди которых он вспомнил корреспондента польского издания Gazetа Wyborczа.

Американский президент выразил мнение, что США вместе с Польшей и всем Европейским союзом должны сотрудничать для построения гражданского общества в Беларуси.

“И очень хотим по этому делу сотрудничать”, - отметил он.

Глава польского правительства Дональд ТУСК выразил удовольствие, что Б.ОБАМА разделяет на “100% польские взгляды” на ситуацию в Беларуси.

“Нет места для такой диктатуры”, - подчеркнул польский премьер.