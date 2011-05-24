ДНК Стросс-Кана обнаружено на одежде горничной

ДНК бывшего главы Международного валютного фонда Доминика СТРОСС-КАНА обнаружено на одежде 32-летней горничной нью-йоркского отеля Sofitel, обвиняющей его в изнасиловании.

Как сообщает «Газета.ру», по словам источников, знакомых с ходом расследования дела, результаты экспертизы стали известны в понедельник.

Адвокат экс-главы МВФ Бенджамин БРАФМАН отказался комментировать эту информацию.

Д.СТРОСС-КАН был арестован в Нью-Йорке 14 мая за несколько минут до взлета его самолета, направлявшегося в Париж.

21 мая манхеттенский суд освободил его под залог в 1 млн. долларов.

Сейчас Д.СТРОСС-КАН находится под домашним арестом, за ним ведется круглосуточное наблюдение при помощи электронного браслета.

Судебные слушания назначены на 6 июня.