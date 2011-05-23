Франция и Британия начинают вертолетные атаки в Ливии

Правительство Франции заявляет, что британские войска, также как и французские, намерены направить в Ливию боевые вертолеты, сообщает Би-би-си.

Как подчеркнул министр обороны Франции, авиаобстрелы с целью оказания максимального давления на режим Каддафи начнутся в ближайшее время.

Как подчеркивается в сообщении, вертолеты будут применяться для более точного обстрела целей.