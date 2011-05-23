Йеменская оппозиция начала штурм правительственных зданий

. Правительственные войска Йемена и полицейские вечером 23 мая вступили в бой с отрядами крупнейшего в стране племенного союза Хашид. Как сообщает Associated Press, перестрелки с применением пулеметов и гранатометов идут в разных кварталах столицы страны - Саны

Основные бои идут в районе министерства внутренних дел, которое, по сообщениям очевидцев, уже горит, от него в небо поднимается столб черного дыма.

Оппозиционерам уже удалось захватить нескольких других правительственных зданий, в частности - министерство промышленности.

Один из представителей племенного союза заявил, что в столицу страны из провинции направляются сотни бойцов, готовых поддержать своих соплеменников с оружием в руках.

Вооруженное противостояние в Сане началось с попытки полицейского спецподразделения захватить дом лидера Хашида - шейха Садыка аль-Ахмара. Его охранники сумели отбить нападение и перейти в контратаку.

Незадолго до начала боев президент Али Абдулла Салех в очередной раз отказался покинуть свой пост, который он занимает с 1978 года. Глава государства обвинил своих оппонентов в желании расколоть страну и начать в ней гражданскую войну. Сразу после этого правительственные войска начали устанавливать по всему городу блок-посты.

Оппозиция, напоминает Лента.ру, проводила мирные демонстрации с требованием отставки Салеха последние три месяца. В ходе периодически возникавших беспорядков на этой почве погибли десятки человек.