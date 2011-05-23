Обама эту неделю проведет в Европе

Президент США отправился в воскресенье вечером в недельное турне по Европе, в ходе которого посетит Ирландию, Великобританию, Францию и Польшу.

По словам советника президента по национальной безопасности Бена Родса, которые цитирует РИА "Новости",первую остановку Обама сделает в Ирландии. Американский лидер проведет понедельник в Дублине, где встретится с президентом республики Мэри Макэлис, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и мирный процесс в регионе. Также запланированы встреча Обамы с премьер-министром Ирландии, после которой он отправится в город Монигалл, где жили предки нынешнего президента США по материнской линии. Потом вернется в Дублин, где выступит с большой речью, посвященной связям США и Ирландии.

Во вторник, 24 мая, президент отправится в Лондон, где пробудет до четверга, 26 мая.

Государственный визит в Великобританию начнется с прибытия в Букингемский дворец. После церемонии встречи с королевой состоится торжественный обед с участием глав государств и членов делегаций, затем Барак Обама отправится в Вестминстерское аббатство для возложения венков.

На вторник запланированы краткие встречи с премьером Великобритании Дэвидом Камероном и лидером оппозиции, главой партии лейбористов Эдвардом Милибандом. Вечером президент примет участие в ужине от имени королевы Великобритании в Букингемском дворце.

"В среду, 25 мая, президент проведет встречу с британским премьером с участием делегаций двух стран, на которой планируется обсудить ряд двусторонних вопросов, а также сотрудничество в Афганистане, борьбу с терроризмом и сверить позиции по Ирану, Ливии. События на Ближнем Востоке и в Северной Африке также станут одной из тем встречи... Затем планируется большая пресс-конференция, после которой Обама отправится в парламент, где выступит с речью. Это выступление станет основным в его европейском турне", - сказал Родс.

После выступления в парламенте Обама даст обед в честь Елизаветы Второй в резиденции американского посла в Лондоне.

Утром 26 мая Обама отправится в Довиль (Франция), где состоится очередной саммит "Большой восьмерки", а также ряд двусторонних встреч, в т.ч. встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым.

В тот же день Обама примет участие в саммите G8.

В пятницу, 27 мая, Обама проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Николя Саркози, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Афганистане. Тогда же состоятся и переговоры Обамы с японским премьером Наото Каном, на которых планируется обсудить ситуацию в Японии, сложившуюся после аварии на АЭС "Фукусима".

"Также мы ожидаем, что участники саммита обсудят идеи президента США по оказанию помощи Египту и Тунису, а также поддержку перехода к демократии в этих странах. Эти же темы могут быть затронуты на встрече с Саркози", - сказал журналистам спецпомощник президента по европейским вопросам Майкл Фроман.

Вечером 27 мая президент США прибудет из Довиля в Варшаву.

"Польша - наш ключевой союзник в Восточной и Центральной Европе. У США сложились прочные связи с польским народом... Как ожидается, в ходе поездки президента состоится ужин для глав государств - участников саммита стран Восточной и Центральной Европы, который будет проходить в это время в этой стране", - сообщил Родс.

Во время ужина, по словам советника, у Обамы будет возможность обсудить ряд вопросов с лидерами этих стран, в т.ч., вероятно, и с украинским президентом.

На 28 мая у Обамы запланированы встреча с президентом Польши Брониславом Коморовским и премьер-министром Дональдом Туском.

За время пребывания в Польше у американского лидера будет возможность ближе познакомиться с польской историей и осмотреть город. Представители администрации США сообщили, что пока не готовы сказать, какие достопримечательности будет посещать Обама в Варшаве, однако отметили, что культурная программа составляется.